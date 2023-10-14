عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعماً لغزة.. طائرات مساعدات طبية من الصحة العالمية تهبط بمطار العريش

مساعدات طبية
مساعدات طبية

قالت منظمة الصحة العالمية ‘ إن طائرة  تحمل 78 مترًا مكعبًا من الإمدادات الصحية من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي ، هبطت في مطار العريش في مصر.

وأوضحت الصحة العالمية إنه  سيتم تسليم الإمدادات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

موجهة لأهالي غزة.. الصحة العالمية تعلن وصول طائرات مساعدات طبية إلى مطار العريش

منظمة الصحة العالمية: السيسي وافق على تسهيل إيصال إمدادات طبية إلى غزة

وأوضحت الصحة العالمية إن الإمدادات تشمل  ما يكفي من أدوية الصدمات والإمدادات الصحية لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الإمدادات الصحية الأساسية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص، بما في ذلك النساء الحوامل. وتشمل أيضًا أكياسًا لعلاج الصدمات تحتوي على ما يكفي من الأدوية والإمدادات لعلاج 235 جريحًا. 

وتابع البيان ، ستعمل منظمة الصحة العالمية مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل وتسليم الإمدادات عبر مصر وإلى غزة.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يلتقي الرئيس  عبد الفتاح السيسي

في 9 تشرين الأول/أكتوبر، التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وافق على طلب منظمة الصحة العالمية لتسهيل إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من منظمة الصحة العالمية إلى غزة عبر معبر رفح. وبينما يمكن الوصول إلى الجانب المصري من المعبر، يظل الجانب الإسرائيلي مغلقا. ولا يستطيع المصابون بجروح خطيرة والمرضى والضعفاء الانتظار. لقد فقدت بالفعل الكثير من الأرواح. تنضم منظمة الصحة العالمية إلى الدعوات المطالبة بالفتح الفوري لمعبر إنساني عبر حدود رفح إلى غزة، من أجل التوصيل الآمن للإمدادات المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية، وتوصيل الوقود والمياه والغذاء وغيرها من المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين.

الصحة الامدادات المركز غزة الاحتياجات الصحية تيدروس أدهانوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

بسبب دعمه لفلسطين.. عصام الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن بي إن سبورتس

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

ترشيحاتنا

السيسي يتسلم رسالة من رئيس إريتريا حول التطورات في القرن الأفريقي والسودان

هاني العتال يكشف سر رفض الترشح لمنصب رئيس الزمالك والخلاف مع حسين لبيب

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

اتفاق جديد ينهي أزمة العملة الصعبة|خطة الحكومة للحصول على 5 مليارات دولار

شاهد.. صور جديدة لتحطم طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا بغلاف غزة

ترمس الفرح.. القصة الكاملة لـ تسمم 80 شخصا في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بسبب العنصرية.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ