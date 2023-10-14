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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجهة لأهالي غزة.. الصحة العالمية تعلن وصول طائرات مساعدات طبية إلى مطار العريش

صدى البلد

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إن طائرة مساعدات طبية موجهة لأهالي غزة وصلت إلى مطار العريش في مصر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ أن طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة تصل إلى مدينة العريش المصرية ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن ترحيبه وتأييده دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة في قطاع غزة إليها عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا.

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