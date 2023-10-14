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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من الشرقية لمكة المكرمة|الرحالة محمد المصري: فاضل أسبوع بالعجلة وأطلع الحرم المكي

الرحالة محمد المصري
الرحالة محمد المصري بدراجته من المدينة لمكة المكرمة

عرضت الإعلامية لميس سلامة، من خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدي البلد، أغرب محتويات السوشيال ميديا، حيث تقدم الرحالة محمد المصري بالسفر إلى الحرم المكي بالسعودية لآداء مناسك العمرة ، وذلك من خلال رحلة قام بها من مدينة الغربية عند طريق دراجاته،  قائلا :" فاضل أسبوع بالعجلة واطلع على الحرم المكي".

وأبلغ المصري، من خلال تطبيق زووم  الاعلامية لميس سلامة ،أنه قد وصل الى المدنية المنورة منذ ٦ أيام، وقد زار الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا شعورا بفرحة كبيرة عندما زار الرسول صلي الله عليه وسلم، مؤكدا أنهقد نسي مشقة الرحلة عندما دخل المدينة المنورة.

وأضاف الرحالة المصري، أنه سوف يقيم في جدة ثلاثة أيام، وانه لم يتخيل كل الترحيب والاحتفال به من المصريين والسعوديين، وأن الكثير يرغب في مساعدته بالطعام والغذاء، ورغبتهم في إقامته بالفنادق.

الأتحاد السعودي للدرجات فى انتظاره بمكة المكرمة

وأكد ،المصري، انه سوف يصل لجدة في خلال أربعة أيام، وسوف يقضي أسبوع، مضيفا ان وزارة الشباب استقبلته في المدينة المنورة، واستقبل الاتحاد السعودي للدرجات على الاستعداد  لوصوله لجدة.

الاتحاد السعودي جدة الحرم المكي السعودية مناسك العمرة مدينة الغربية المدنية المنورة دراجة الرحالة محمد المصري

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