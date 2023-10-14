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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: تنفيذ استاد عالمي ببورسعيد يؤهل مصر لاستضافة البطولات العالمية

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ستاد النادي المصري البورسعيدي.

وخلال جولته بالمشروع، أكد رئيس الوزراء أنه يمثل أهمية كبيرة لمدينة بورسعيد، لافتاً إلى أن الدولة مهتمة بتنفيذ ستاد عالمي ببورسعيد يضاف إلى منظومة الإنشاءات الرياضية المميزة التي يتم تنفيذها بمستوى عالمي لتؤهل مصر لاستضافة المزيد من البطولات الرياضية العالمية .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد كساب، مدير المشروع، حول الموقف التنفيذي لأعمال هدم المبنى الحالي لنادي بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من جانب كبير من أعمال الهدم بأداء متوافق مع الجدول الزمني ودون تأخير، مع نقل مخلفات الهدم الى المقالب العمومية.

وفي غضون ذلك، تم استعراض المخطط الخاص بتنفيذ مشروع إقامة ستاد النادي المصري البورسعيدي الجديد، حيث أشار المهندس محمد الغزاوي، رئيس القطاع المشرف على المشروع بالشركة المنفذة، إلى أنه من المقرر تنفيذه والانتهاء منه في أغسطس 2024، حيث من المخطط أن يصل مسطح أرض الاستاد إلى ٥٠ ألف م2، وتقام الانشاءات على مسطح ۲۸ الف م2، حيث سيتكون الاستاد من 4 مدرجات وهي مدرجات الجهة الغربية وتضم "المقصورة الرئيسية" ومدرجات الجهة الشرقية وبها "فندق اللاعبين" ومدرجات الجهة الشمالية، ومدرجات الجهة الجنوبية، وتم تقسيم الاستاد إلى خمس مناطق وتم اسناد الاعمال لخمس شركات بورسعيدية لبدء تنفيذ الأعمال الانشائية .

وأضاف المهندس محمد الغزاوي أنه تم تصميم الاستاد الجديد على أحدث اشتراطات الفيفا والكاف متضمنا تنفيذ ملعب كرة قدم من المسطح الأخضر بنظام الهايبرد من شركة معتمدة من الاتحاد الدولي الفيفا وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي يجمع بين مزايا النوعين، وتم تقسيم مقايسات الاستاد الى ۱۷ مقايسة تخصصية تشمل مقايسات الاعمال الانشائية والمعمارية والكهربية والتكييف واعمال ري وصرف الملعب.

ولفت إلى أن مدرجات الجهة الغربية ستضم غرف مجلس الإدارة وصالة كبار زوار وقاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث وسائل الاتصال والترجمة الفورية، وكبائن المعلقين وعدد ه غرف فندقية، كما ستتضمن مدرجات الجهة الشرقية مبنى فندق اللاعبين، مكون من دور ارضي و ٣ أدوار متكررة، ويشمل عدد ٢٤ غرفة فندقية على أعلى مستوى في التشطيبات، وصالة جيمنيزيوم، وغرف الكشف عن المنشطات، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

وأشار المهندس محمد الغزاوي إلى أن الاستاد الجديد سيحتوي على أكثر من ۳۰ بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية، وجميع البوابات يتم التحكم بها عن طريق غرفه التحكم الالكترونية المركزية، وبنظام QR كود، كما أن الاستاد سيضم أكتر من ۳۰۰ كاميرا مختلفة لتغطية المدرجات والمنشآت الرياضية، وكذلك يحتوي على عدد ۲ شاشة الكترونية خلف المرميين، وكذلك شاشات إعلانات، والاستاد به أحدث وسائل البث التليفزيوني واحدث كاميرات النقل الرقمي والمتصلة بغرف المعلقين وغرفة الـ VAR‏ .

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