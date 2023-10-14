مدبولي يتفقد المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد ويرافقه وزير التنمية المحلية هشام آمنة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي، لشرح شامل ، حول المصانع بالمنطقة الصناعية التي تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.



كما تضم المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار.



وتضم المنطقة الصناعية مصنع لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.