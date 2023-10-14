مسئول أمريكي: اتفقنا مع مصر على السماح لمواطنينا بمغادرة غزة عبر معبر رفح

قال مسؤول أمريكي إن مصر وإسرائيل اتفقتا على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم السبت بينما تنفذ إسرائيل حربا على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

كشف المسؤول الأمريكي الذى يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولة إقليمية إن الشريكين الأمريكيين اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحا من الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 5:00 مساء (0900-1400 بتوقيت جرينتش).

وسبق وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح الحدودي من غزة إلى مصر لمدة خمس ساعات اليوم.

وتجري واشنطن اتصالات مع أميركيين فلسطينيين داخل غزة.