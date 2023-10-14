عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بدء انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية

محافظ الغربية يتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية باسواق المحافظه في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع السكر" و الزيت والعدس والفول والألبان والجبن و المكرونة و الأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت.

 

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بقرى مركزي طنطا وزفتى لخدمة المواطنين

حيث تابع رحمي جهود المراكز والمدن والأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر  والمنافذ الثابتة والمتحركة التي أقامتها المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

 

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

و أشاد "رحمي " بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية ، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

txt

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا _بسيون.. صور

الجدير بالذكر أن المحافظة قامت حديثا بافتتاح عدد من المنافذ "معا ضد الغلاء" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأماكن التالية (سيجر أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن بحب أول طنطا، كورنيش الغفران حي ثان طنطا، سبرباي أمام مجمع المواقف مركز طنطا، مجلس المدينة حي أول المحلة، ميدان الشون ثان المحلة، محلة أبو علي مركز المحلة، شارع الجيش أمام الإدارة الصحية زفتي، شارع الجيش بجوار الحديقة العامة قطور، سمنود أمام البنك الزراعي، بجوار السكة الحديد السنطة، شارع 23 يوليو بسيون، كفر الزيات ميدان أوسكار).

أسعار السلع الأساسية الحملات التفتيشية الحملات الرقابية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السلع الغذائية الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يشارك في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: استمرار الإحتلال الإسرائيلي يزيد من صعوبة الموقف وتصاعد الصراع

لأول مرة منذ الحرب.. نتنياهو يزور مستوطنات غزة ويؤكد: مستعدون للاستمرار| شاهد

وزير الخارجية : يجب احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين بغزة

تحتاج لعملية .. غادة إبراهيم تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

السعودية لأمريكا: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

برلماني: ربط خروج الرعايا الأجانب من غزة بإدخال المساعدات الإنسانية «قرار صائب»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ