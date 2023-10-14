سامح شكري: نعمل على إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي .. وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مباحثاته مع وزير الخارجية التركي حول ما يتعرض له المدنيين في فلسطين، خاصة أن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 2000 شخص.

قال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أنه تم تبادل الرؤى حول ما نستطيع أن نقوم به من مساعدات سواء في اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين، ووجود أرضية ورؤية تدفع للتعاون مع هذا التطور الخطير.

اقامة دولة فلسطينية مستقلة

وتابع وزير الخارجية سامح شكري، أنه نعمل على توفير الحماية والمساعدات وكافة الإحتياجات للشعب الفلسطيني، مع السعي إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والسعي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.