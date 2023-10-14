تراجع السكر لـ 27 جنيهًا والأرز إلى 22 تنفيذا لمبادرة الحكومة

خفّضت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية أسعار المنتجات الغذائية بنسب تتراوح بين 15 و25%، لمدة 6 أشهر، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية، واتحادي الغرفة التجارية والصناعية.

تضمنت المبادرة 7 سلعة أساسية، وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

كما بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين، في تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، الذي أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

تراجع الأسعار

ووفق المبادرة، يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلًا من 54 جنيها للكيلو، والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 20 و22 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهًا للكيلو والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلًا من 30 جنيهًا والعبوة 250 جرامًا بين 14 و16 جنيها.

المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرة إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق اليوم، بأنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.

تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد: اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة. وأكمل رئيس الوزراء: مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.