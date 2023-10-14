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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب طوفان الأقصى.. حورية فرغلي تتعرض لانتقادات لاذعة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لانتقادات شديدة؛ بعد نشرها فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تزامنا طوفان الأقصى.

ونشرت حورية فرغلي،  فيديو لها، ما جعل الجمهور يهاجمها بسبب وجود أحداث دامية في فلسطين.

وجاءت الانتقادات التي تلقتها حورية فرغلي على فيديو الخاص بها، كالآتي: “مش وقته خالص.. غزة تحت القصف وبتُباد ومجازر جماعية لا مياه ولا نور.. أنتو في عالم موازي والله”.

حورية فرغلي

وجهت الفنانة حورية فرغلي، رسالة غامضة، من خلال صورة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت حورية فرغلي على الصورة: "اجعل قاعدتك في الدنيا: من استغنى فنحن عنه أغنى".

أحدث تصريحات حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل مرحلة طفولتها، والتي وصفتها بالصعبة.

وقالت حورية فرغلي، في أثناء استضافتها في برنامج in deep مع الإعلامي تامر شلتوت: “أنا مريت بمرحلة طفولة صعبة جدا؛ لأن والدي انفصل عن والدتي بعد ولادتي بيومين فقط، وهو الأمر الذي أثر علي كثيرا، وتسبب فى تأخري في الكلام حتى سن 8 سنوات”.

وأضافت حورية فرغلي: عندما تواصلت والدتي مع طبيب خاص بي؛ قال لها: ابنتك تحتاج إلى الحنان، وكنت أبحث عنه في الدادة التي ظلت معي حتى بَلَغَت سن 73 عاما وتوفيت، ولذلك مرحلة الطفولة هي أكثر فترة أتمنى نسيانها.

آخر أعمال حورية فرغلي

كانت آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي هو مسلسل «أيام»، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته النجوم أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

وعلى الصعيد السينمائي كان أخر أعمال حورية فرغلي هو  فيلم «استدعاء ولي عمرو»، الذي عرض عام 2019، وكان بطولة : صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، وغيرهم ، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان، إخراج أحمد البدر.

حورية فرغلي

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