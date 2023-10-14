أحمد موسى لرئيس هيئة قضايا الدولة: خسرتوا كام قضية بره مصر.. والأخير: ولا واحدة

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا إلى المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، قائلا:" خسرتوا كام قضية بره مصر؟".

ورد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة،: "إحنا مش بنخسر قضايا، والدولة المصرية على حق في قضاياها خارج مصر".

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "لا يجوز وضع اليد على أراضي الدولة أو بيعها إلا بموجب قرار تخصيص من الدولة".

وأضاف مسعد الفخراني :" أي أرض ملك عام لا يجوز لأي وزير أو محافظ بيع ملك عام مثل شواطئ البحار والميادين العامة والشوارع ".

وتابع مسعد الفخراني:" الدولة المصرية لا تفرط في أرضها، والدولة لها هيبتها وجهازها القضائي وجيشها ومؤسساتها".