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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صباح البلد: مصر ترفض أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق انها الشقيقة الكبرى للعرب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان مصر رفضت أن يكون  معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن مصر رفضت ادخال الرعايا الاجانب من معبر رفح، من أجل إدخال المساعدات لأهالينا وأشقائنا في غزة

 

وتابعت داليا أيمن، مقدمة برنامج “صباح البلد"، ان موقف مصر مشرف، ودائما ما تضع مصلحة فلسطين في المقام الأول، وهي الداعم والسند للقضية الفلسطينية.

إدانة العدوان الإسرائيلي

وأشارت داليا أيمن إلى أن مشهد قافلة المساعدات لأهالينا في غزة مشرف ومبهج، متوقعة أن يقوم مجلس النواب المصري بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة.

القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر معبر رفح رشا مجدي

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