عبر قنوات مجانية.. موعد ودية منتخب مصر الوطني والجزائر

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر غدا الاثنين في مدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر غدا الإثنين فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد.

موعد ودية منتخب مصر والجزائر والقنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر الوطني الودية امام نظيره منتخب الجزائر التى ستقام مساء غد الإثنين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت .

كما تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني الودية امام نظيره منتخب الجزائر مساء غد الإثنين عبر قناتها المفتوحة المجانية.

وتغلب منتخب مصر الوطني وديا فى المباراة الأولي على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد احرزه حمدى فتحي.

فيما اكتسح منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي نظيره منتخب الرأس الأخضر وديا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب الجزائر للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجزائر وديا بالإمارات



يختتم مساء اليوم الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراة نظيره منتخب الجزائر غدا الإثنين على هامش معسكر الفراعنة الكبار بالإمارات.

ويسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني إلي الاستقرار على التشكيلة النهائية لمواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية المقرر اقامتها غدا الإثنين فى معسكر الإمارات.

كان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أجري تدريباته مساء أمس السبت على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين بالإمارات ، استعداداً لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء غد الإثنين باستاد هزاع بن زايد .

وشارك في المران ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي».

حضر مران منتخب مصر ، الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن عامر حسين عضو المجلس و رئيس بعث المنتخب ، و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب .

تعديلات فى منتخب مصر بودية الجزائر

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء بعد التعديلات على تشكيل الفراعنة أمام الجزائر بالمباراة الودية التي ستجمع بينهما في إطار التحضير لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن البرتغالي روي فيتوريا يدرس إجراء 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة بالدفع بـ عمر مرموش ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد إشراكهم بصفة أساسية أمام الجزائر ، على حساب تريزيجيه ومحمد النني وطارق حامد ومحمد هاني.

وأضاف حتحوت، أن المستوى الذي قدمه المنتخب المصري أمام زامبيا أثار غضب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ولهذا سيدفع بدماء جديدة في تشكيل الفراعنة أمام الجزائر.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس أمم افريقيا عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

يفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار أمام نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير القادم على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ثاني مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا نظيره منتخب غانا يوم 18 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم افريقيا يوم 22 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

تعليق مدرب الجزائر على ودية منتخب مصر

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة مصر الودية، المقرر لها الإثنين المقبل، في تمام السابعة مساءً بالإمارات.

وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022".

وأضاف جمال بلماضي : مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.

وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.