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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصي.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمات غير مسبوقة.. تفاصيل

صدى البلد

قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد، إنه سيكون هناك ارتفاع في الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية سيتسع بسبب الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون بـ وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار التي لحقت بـ الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الحالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بلغت أكبر من الأضرار الاقتصادية لـ حرب لبنان الثانية عام 2006 كلها.

وقرر بنك إسرائيل المركزي، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بنك إسرائيل أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب.

وسيعمل البنك المركزي في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة، بحسب بيان صدر يوم الإثنين.

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