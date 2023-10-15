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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السفير الفلسطيني: السيسي حريص على بقاء قضيتنا حية.. تحركات جديد لأسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 15-10-2023

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

استعرضت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

 

في اليوم العالمي لغسل اليدين..استشاري الطب الوقائي يوضح كيف تحمي نفسك من الأمراض

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن يوم 15 أكتوبر هو اليوم العالمي لغسل اليدين، وهو أمر جيد للغاية، حيث يعمل على زيادة الوعي بأهمية غسل اليدين خاصة للأطفال.

أمطار على المحافظات الساحلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس كان هناك سقوط على المحافظات الساحلية، سواء الإسكندرية ومطروح والعريش والرفح، متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار اليوم، نتيجة منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة.

لتمكين الفتيات.. القومي للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية «دوي»

تحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية عن تفاصيل المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات، قائلة إن المبادرة تم إطلاقها برعاية السيدة انتصار السيسي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بالمسئولية عن استشهاد الصحفي عصام عبد الله

قال الجيش اللبناني، إنّ إسرائيل أطلقت صاروخًا تسبب في استشهاد عصام عبد الله مصور التليفزيون في وكالة "رويترز"، في جنوب لبنان، وذكر مصدر عسكري لبناني أن لبنان أجرى تقييمًا فنيًا على الأرض بعد الهجوم دعم هذا الاتهام، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

السفير الفلسطيني: نشكر الرئيس السيسي لحرصه على بقاء قضيتنا حية

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك بمستشفى الشفاء في غزة 40 جثة طفل و امرأة بدون رؤوس، و لا يمكن التعرف عليها، و لا يمكن الوصول إلى المقابر بسبب القصف، مؤكداً أنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه القضية الفلسطينية.

برئاسة السيسي|مجلس الأمن القومي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

شدّد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته إكسترا نيوز.. 

ترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية:مصر أصبحت تضم أكبر تجمعات لصناعة البتروكيماويات

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، أن صناعة البتروكيماويات من أهم القطاعات التي أهتمت بها مصر في الفترات الماضية، مضيفاً أن صناعة البتروكيماويات تدخل في منتجات هامة للغاية و حياتية.

وصول أول طائرة مساعدات تونسية إلى مطار العريش لإرسالها إلى قطاع غزة

وصول أول طائرة مساعدات تونسية إلى مطار العريش تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز منذ قليل.

الذهب الدولار الأرصاد المبادرة الوطنية دوي السفير الفلسطيني مجلس الأمن القومي

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