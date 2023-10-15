أخبار التوك شو.. السفير الفلسطيني: السيسي حريص على بقاء قضيتنا حية.. تحركات جديد لأسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 15-10-2023

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340 جنيها.

استعرضت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن يوم 15 أكتوبر هو اليوم العالمي لغسل اليدين، وهو أمر جيد للغاية، حيث يعمل على زيادة الوعي بأهمية غسل اليدين خاصة للأطفال.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس كان هناك سقوط على المحافظات الساحلية، سواء الإسكندرية ومطروح والعريش والرفح، متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار اليوم، نتيجة منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة.

تحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية عن تفاصيل المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات، قائلة إن المبادرة تم إطلاقها برعاية السيدة انتصار السيسي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

قال الجيش اللبناني، إنّ إسرائيل أطلقت صاروخًا تسبب في استشهاد عصام عبد الله مصور التليفزيون في وكالة "رويترز"، في جنوب لبنان، وذكر مصدر عسكري لبناني أن لبنان أجرى تقييمًا فنيًا على الأرض بعد الهجوم دعم هذا الاتهام، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك بمستشفى الشفاء في غزة 40 جثة طفل و امرأة بدون رؤوس، و لا يمكن التعرف عليها، و لا يمكن الوصول إلى المقابر بسبب القصف، مؤكداً أنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه القضية الفلسطينية.

شدّد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته إكسترا نيوز..

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، أن صناعة البتروكيماويات من أهم القطاعات التي أهتمت بها مصر في الفترات الماضية، مضيفاً أن صناعة البتروكيماويات تدخل في منتجات هامة للغاية و حياتية.

وصول أول طائرة مساعدات تونسية إلى مطار العريش تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز منذ قليل.