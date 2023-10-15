البابا فرانسيس: يجب احترام القانون الإنساني في غزة.. ووقف إراقة الدماء البريئة

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلي احترام القانون الإنساني في قطاع غزة، مؤكدا أنه يجب وقف إراقة المزيد من الدماء البريئة.

وكتب البابا فرانسيس، علي منصة “إكس”: “ما زلت أتابع بحزن شديد ما يحدث في إسرائيل وفلسطين. وأجدد ندائي من أجل إطلاق سراح الرهائن وأطلب بشدة من الأطفال والمرضى والمسنين والنساء وجميع ولا يصبح المدنيون ضحايا للصراع”.

وأضاف في منشور منفصل بعد فترة وجيزة: “يجب احترام القانون الإنساني، خاصة في غزة. من فضلكم، لا تسمحوا بإراقة المزيد من الدماء البريئة، لا في الأرض المقدسة ولا في أوكرانيا ولا في أي مكان آخر! كفى! الحروب دائما هزيمة، دائما!”

وفي منشور لاحق، خصص البابا فرانسيس يوم الثلاثاء للصلاة والصوم من أجل الصراع بين إسرائيل وحماس.