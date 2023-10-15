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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: بيان مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية تاريخي

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، البيان الهام الذي ألقاه المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن البيان تاريخي ويعكس الموقف المصري الثابت تجاه الرفض القاطع للانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ودعم الدولة المصرية المستمر لفلسطين وانحيازها الكامل للشعب الشقيق.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن بيان مجلس النواب عبر عن رأي الشعب المصري بأكمله تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على أنها ستظل قضية مصر الأولي، ولن تدخر مصر أي جهدا في التوصل لسبل وقف إطلاق النار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، إيماناً بالارتباط القوي الذي تمسكت مصر بأحقية الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي بجانب الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي.

ولفتت أن رئيس مجلس النواب بعث بالعديد من الرسائل الهامة التي عبرت عن مدى تصدى الدولة المصرية لأي اعتداء أو مجرد المحاولة للاقتراب أو المساس بالأمن القومي المصري، فضلا عن حرص الدولة المصرية على التحذير المستمر من محاولات البعض لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أو نزوح أهالي سيناء للجنوب، فحدود مصر الشرقية خط أحمر، لافتة أن الأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على استعصامها برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها والدفاع عن قضيتها أبد الدهر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية ستظل تمثل أولوية على الأجندة المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام، إلى أن يتحرك المجتمع الدولي ويتحمل مسئولية ما يحدث من جرائم وانتهاكات باتت تشكل خطر دامي وخطير على المدنيين والأطفال والنساء في فلسطين.

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