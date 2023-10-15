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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعيش إبادة جماعية..

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي مسح 210 عائلات من السجل المدني

الأوضاع في غزة
الأوضاع في غزة

كشف أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع المدنيين بكل عنف، وأصبحنا نشاهد الآن مجازر من قبل الاحتلال داخل القطاع.

وأضاف "القدرة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، أن الاحتلال يقوم بعمليات تصفية أمام العالم أجمع، حيث وصل عدد الشهداء لأكثر من 2670 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف جريح ومصاب.

 

واسترسل: 66% من الشهداء والمصابين نساء وأطفال، متابعا: الاحتلال تمكن من مسح عائلات فلسطينية بالكامل، حيث تم مسح 210 عائلة من السجل المدني الفلسطيني.

 

وأكمل: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بـ حرب إبادة داخل القطاع، فهو يقوم بعمل تهجير كامل لشمال قطاع غزة، ثم يقوم باستهدافهم خلال انتقالهم إلى الجنوب، مشددا على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة هشة ولم تتعافي.

 

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