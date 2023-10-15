عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهم الأخبار

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

صدى البلد

يصادف اليوم من عام 1916م ذكرى ميلاد الملحن فؤاد الظاهري، هو ملحن مصري من أصل أرمني الذي استطاع أن يسطر اسمه في تاريخ الموسيقى التصويرية لمدة عقود عديدة.

 تميّزت الموسيقى التي قام بإنشائها بأعمال فنية مصرية تزيد عن 350 فيلمًا، وهذا ما ساهم في نجاحها،لم يكن هناك حاجة لظهوره في الإعلام أو إجراء مقابلات تلفزيونية مثل زملائه الملحنين الآخرين، حيث كانت موسيقاه تتحدث عنه بنفسها وتحمل اسمه فؤاد الظاهري، الملحن والموسيقار المبدع، يعتبر واحدًا من أبرز المبدعين في مجال التلحين والموسيقى التصويرية في القرن الماضي. 

فؤاد الظاهري

ولد فؤاد الظاهري في 15 أكتوبر 1916، واسمه الحقيقي هو فؤاد جرابيد بانوسيان، وُلد في مصر ولكن له أصول أرمنية، وحصل على لقب "الظاهري" نسبةً إلى منطقة مولده في مصر.

تلقى فؤاد الظاهري تعليمه الموسيقي في مدرسة الفرير وحصل على شهادة الكفاءة، وكان له أستاذ فلسطيني يُدعى قسطندي الخوري الذي رعى موهبته الموسيقية وشجعه على العزف على الكمان. درس الكمان في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية.

استمر فؤاد بتعلم الموسيقى تحت إشراف الأستاذ البوندي أليكسندر كونتروفيتش وعمل كمعلم للأناشيد في وزارة التربية والتعليم بعد تخرجه. 

ثم أصبح أستاذًا للغناء الكورالي في معهد الفنون المسرحية في عام 1947. قبل أن يتم تعيينه رسميًا، قام بتسجيل العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام السينما العربية ابتداءً من العام 1940. وقدم العديد من البرامج الموسيقية على الإذاعة المصرية منذ تأسيسها.

انتشرت شهرة فؤاد الظاهري خلال الستينيات والسبعينيات، حيث قدّم ألحانًا لأكثر من خمسة أعمال فنية في السنة الواحدة، مما جعله يتصدر ساحة الموسيقى العربية. كان متحمسًا للفن والموسيقى حتىعندما كان مريضًا وعلى فراش المرض، قدم موسيقى تصويرية لأكثر من 350 فيلمًا وقام بتوزيع الموسيقى لملحنين آخرين مثل محمد عبد الوهاب وسيد درويش وفريد الأطرش وكمال الطويل.

الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري 

من بين روائع الظاهري في الموسيقى التصويرية للأفلام: فيلم "رد قلبي"، و"دليلة"، و"الزوجة الثانية"، و"صراع في الوادي"، و"صراع في المينا"، و"رصيف نمرة 5"، و"فجر الإسلام"، و"أميرة حبي أنا"، و"مرزوقة"، ومسلسل "عائلة الدوغري"، وغيرها من الأعمال المميزة. توفي فؤاد الظاهري في الأول من أكتوبر عام 1988 عن عمر يناهز 72 عامًا.

الظاهري الفنون المسرحية الموسيقى التصويرية محمد عبد الوهاب معهد الفنون المسرحية مدرسة الفرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

ترشيحاتنا

محدش يزايد على فخر العرب.. تعليق ناري من أحمد موسى على موقف صلاح بشأن الأزمة الفلسطينية

ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

الخارجية: مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لقطاع غزة 

سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ