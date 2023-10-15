فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

يصادف اليوم من عام 1916م ذكرى ميلاد الملحن فؤاد الظاهري، هو ملحن مصري من أصل أرمني الذي استطاع أن يسطر اسمه في تاريخ الموسيقى التصويرية لمدة عقود عديدة.

تميّزت الموسيقى التي قام بإنشائها بأعمال فنية مصرية تزيد عن 350 فيلمًا، وهذا ما ساهم في نجاحها،لم يكن هناك حاجة لظهوره في الإعلام أو إجراء مقابلات تلفزيونية مثل زملائه الملحنين الآخرين، حيث كانت موسيقاه تتحدث عنه بنفسها وتحمل اسمه فؤاد الظاهري، الملحن والموسيقار المبدع، يعتبر واحدًا من أبرز المبدعين في مجال التلحين والموسيقى التصويرية في القرن الماضي.

فؤاد الظاهري

ولد فؤاد الظاهري في 15 أكتوبر 1916، واسمه الحقيقي هو فؤاد جرابيد بانوسيان، وُلد في مصر ولكن له أصول أرمنية، وحصل على لقب "الظاهري" نسبةً إلى منطقة مولده في مصر.

تلقى فؤاد الظاهري تعليمه الموسيقي في مدرسة الفرير وحصل على شهادة الكفاءة، وكان له أستاذ فلسطيني يُدعى قسطندي الخوري الذي رعى موهبته الموسيقية وشجعه على العزف على الكمان. درس الكمان في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية.

استمر فؤاد بتعلم الموسيقى تحت إشراف الأستاذ البوندي أليكسندر كونتروفيتش وعمل كمعلم للأناشيد في وزارة التربية والتعليم بعد تخرجه.

ثم أصبح أستاذًا للغناء الكورالي في معهد الفنون المسرحية في عام 1947. قبل أن يتم تعيينه رسميًا، قام بتسجيل العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام السينما العربية ابتداءً من العام 1940. وقدم العديد من البرامج الموسيقية على الإذاعة المصرية منذ تأسيسها.

انتشرت شهرة فؤاد الظاهري خلال الستينيات والسبعينيات، حيث قدّم ألحانًا لأكثر من خمسة أعمال فنية في السنة الواحدة، مما جعله يتصدر ساحة الموسيقى العربية. كان متحمسًا للفن والموسيقى حتىعندما كان مريضًا وعلى فراش المرض، قدم موسيقى تصويرية لأكثر من 350 فيلمًا وقام بتوزيع الموسيقى لملحنين آخرين مثل محمد عبد الوهاب وسيد درويش وفريد الأطرش وكمال الطويل.

الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري

من بين روائع الظاهري في الموسيقى التصويرية للأفلام: فيلم "رد قلبي"، و"دليلة"، و"الزوجة الثانية"، و"صراع في الوادي"، و"صراع في المينا"، و"رصيف نمرة 5"، و"فجر الإسلام"، و"أميرة حبي أنا"، و"مرزوقة"، ومسلسل "عائلة الدوغري"، وغيرها من الأعمال المميزة. توفي فؤاد الظاهري في الأول من أكتوبر عام 1988 عن عمر يناهز 72 عامًا.