عمل زي رمضان.. عصام صاصا يستمر فى إحياء الحفلات ويعلق: مرتبط بعقود

مفاجىء مؤدي المهرجانات عصام صاصا جمهوره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام باستعداده لإحياء حفلتين دفعة واحدة الفترة القادمة بدبي.



ونشر صاصا فيديو مع منظمة الحفلات سارة خليفة مؤكدا على احيائه لإحياء حفلتين ٣ و١٠ نوفمبر القادم.



ونشرت سارة خليفة منظمة الحفل فيديو جمعها بصا صا للترويج للحفلتين وعلقت عليه قائلة: أنا وعصام أكيد قلبا وقالبا قلوبنا مع أهل فلسطين، لكن ملتزمين بعقود في دبي من فترة كبيرة وإن شاء الله في ميعاد الحفلة تكون الأزمة دي انتهت ونستناكو يوم ٣ ويوم ١٠ نوفمبر في دبي.

عصام صاصا يدعم فلسطين على انستجرام

وحرص عصام صاصا خلال الفترة الماضية على دعم القضية الفلسطينية بعد أزمتهم الأخيرة والهجمات التى يتلقوها من جانب الجيش الاسرائيلي.



ونشر صاصا على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام العلم الفلسطيني وعلق عليه قائلا: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية





أخر حفلات عصام صاصا

وكانت أخر حفلات لعصام صاصا شهر أغسطس الماضي بمشاركة عنبة وحسن أبو الروس بالساحل الشمالي.



وقدم بعدها عصام صاصا العديد من الحفلات الخاصة فى كثير من أماكن الخاصة بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.