هاني برزي ينتقد خالد لطيف بسبب ترشحه على منصب أمين صندوق الزمالك.. فيديو

أكد هاني برزي، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم ينتقد المرشحين ولكن الأمور تدار بشكل أكثر عقلا.

وقال برزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "خالد لطيف تقدم بترشحه على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، وهذا لن ينجح على الاطلاق.



وأكمل: من الممكن ترشح لطيف كعضو مجلس إدارة ولكن منصب أمين الصندوق له مقومات كثيرة، ولابد من وجود خبرات، فما هي خبراته لكي يشغل منصب مثل أمين صندوق نادي الزمالك.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك إدارة تنفيذية داخل النادي، وتعيين مدير تعاقدات بالزمالك".

وأتم: "لا توجد أي سلطة للمرشحين للتفاوض مع أي لاعب على ضمه حال الفوز بالانتخابات".