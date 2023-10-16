والده: لم نتلق أي عروض رسمية لضم عمر كمال من الأهلي أو الزمالك

كشف كمال عبدالواحد مخطط أحمال نادي المقاولون العرب عن حقيقة وجود مفاوضات لضم عمر نجله لإحدى أندية القمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال عبدالواحد مع كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، لم تصل لنا أي عروض لضم اللاعب في الفترة الحالية.

وواصل:" عمر كمال عبدالواحد مازال عقده مستمر مع نادي فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري، وهو يضع كامل تركيزه حاليًا مع ناديه".

وتابع: " عمر كمال لديه وكيله وهو ميدو حزين وسيد مرعي، ولكن أنا المسؤول عن المفاوضات إذا تلقى اللاعب عرضًا من إي نادي".

واختتم:" في النهاية أنا والده أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مواصلة مشواره مع نادي فيوتشر والمنتخب الوطني".