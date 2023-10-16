عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والده: لم نتلق أي عروض رسمية لضم عمر كمال من الأهلي أو الزمالك

صدى البلد

كشف كمال عبدالواحد مخطط أحمال نادي المقاولون العرب عن حقيقة وجود مفاوضات لضم عمر نجله لإحدى أندية القمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

وقال عبدالواحد مع كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، لم تصل لنا أي عروض لضم اللاعب في الفترة الحالية.

 

وواصل:" عمر كمال عبدالواحد مازال عقده مستمر مع نادي فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري، وهو يضع كامل تركيزه حاليًا مع ناديه".

 

وتابع: " عمر كمال لديه وكيله وهو ميدو حزين وسيد مرعي، ولكن أنا المسؤول عن المفاوضات إذا تلقى اللاعب عرضًا من إي نادي".

 

واختتم:" في النهاية أنا والده أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مواصلة مشواره مع نادي فيوتشر والمنتخب الوطني".

الأهلى حسن شحاته عمر كمال عبدالواحد كريم حسن شحاتة نادي المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

دخول الأجانب ونقل المساعدات لغزة.. تعرف على تفاصيل فتح معبر رفح اليوم

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

ترشيحاتنا

بسبب هجوم المقاومة.. الولايات المتحدة تعلن حصيلة مرعبة لقتلاها في إسرائيل

المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم

ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية بكلية آداب عين شمس .. اليوم

أرخص هواتفها.. سامسونج تطلق رسميا Galaxy A05 و A05s

قارب بورشه 850 Fantom Air بقوة 600 حصان| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ