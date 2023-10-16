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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول الأجانب ونقل المساعدات لغزة.. تعرف على تفاصيل فتح معبر رفح اليوم

معبر رفح
معبر رفح

أفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات اليوم الإثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.

وأضاف المصدر الأمني لـ ABC News، أن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.

ومنذ قليل، قال مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب، إن الفلسطينيين الأجانب سيتمكنون من عبور الحدود إلى مصر بدءًا من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، إنه في ذلك الوقت ستبدأ أيضًا المساعدات الإنسانية في العبور إلى قطاع غزة.

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