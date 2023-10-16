والد عمر كمال: اللعب للزمالك وسام شرف وفيوتشر له الفضل الأكبر عليه

أكد كمال عبدالواحد، مخطط أحمال نادي المقاولون العرب، ووالد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، أن إي لاعب يحلم باللعب لنادي الزمالك.

وقال عبدالواحد مع كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة: اللعب لنادي الزمالك شرف لأي لاعب يمارس كرة القدم ووسام على صدره.

وواصل: فاروق جعفر تحدث معي من أجل انضمام عمر كمال عبدالواحد لنادي الزمالك، قبل انتقاله للفريق أثناء قيادة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، قبل أن تحدث أزمة القيد.

وتابع: البنك الأهلي كان يسعى لضمه ولكن فيوتشر بقيادة علي ماهر حسم ضمه للفريق، ونجح في التأقلم معه.

واختتم: نادي فيوتشر صنع اسم عمر كمال عبدالواحد وهو صاحب الفضل الأول لما وصل إليه اللاعب خلال الفترة الحالية، وانضمامه للمنتخب.