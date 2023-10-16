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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد عمر كمال: إبراهيم يوسف اكتشفه.. وعلي ماهر سعى لعودته للأهلي

صدى البلد

روى كمال عبدالواحد مخطط أحمال نادي المقاولون العرب موقف نجله، بعد رحيله من ذئاب الجبل في بداياته.

 

وقال عبدالواحد مع كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة: "اكتشفه إبراهيم يوسف أثناء مباراة مدينة نصر واتحاد الشرطة، وخلال المباراة طلب مسؤولو الشرطة التعاقد معه بعد ظهوره بشكل ملفت".

 

وواصل: "إبراهيم يوسف تواصل مع عمر وطلب منه مقابلتي من أجل التعاقد مع اللاعب في نادي اتحاد الشرطة وهو ما تم بالفعل مقابل ١٥ ألف جنيه و٤ أطقم ".

 

وتابع: "وفي أول مباراة جمعته أمام الأهلي في قطاع الناشئين وكان علي ماهر يتولى القيادة الفنية للنادي، وظهر بشكل ملفت وسجل هدفين وصنع الآخر وطلب علي ماهر ضمه لناشئي الأهلي".

 

واختتم:" قام بتصعيده خالد القماش عند سن ١٧ سنة للفريق الأول أمام الزمالك ولعب في آخر اللقاء وثم بدأ مشواره مع الفريق ".

ابراهيم يوسف الأهلى الزمالك حسن شحاته عمر كمال كمال عبدالواحد

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