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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد عمر كمال يروي تفاصيل بدايته الكروية: الأهلي والمقاولون العرب رفضوه

صدى البلد

أشاد كمال عبدالواحد مخطط أحمال نادي المقاولون العرب، بطفولة نجله عمر لاعب منتخبنا الوطني ونادي فيوتشر الحالي حول بدايته في عالم كرة القدم.

 

وقال عبدالواحد مع الاعلامي كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" علي قناة الحياة: عمر كان لديه حماس من ناحية ممارسة كرة القدم وهو ما دافعني للاستمرار معه وتحفيزه، وحصلت على مردود جيد منه.

 

وأضاف: "عمر كمال بدأ حياته الكروية في مدرسة النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الأجنبي وبدر رجب ومحمد وهبة".

 

وتابع:" نجلي لديه موهبة في كرة القدم، كنت اشاهده في التدريبات بجانب زملائه أبرزهم رامي ربيعة وكهربا وتريزيجيه".

 

وواصل: "عمر كمال في البداية كان  يحب النادي الأهلي، وبعد رحيله لم يكن لديه إي إنتماء للأندية المصرية".

 

وزاد: "تحدثت مع الثنائي بدر رجب وعلاء ميهوب بشأن استمراره مع الأهلي، ولكن رحل بسبب ضعف مستواه البدني، قبل أن يذهب للمقاولون العرب، ولم يستمر سوى موسم معهم".

الأهلي والمقاولون الاهلي والمقاولون العرب الأهلى

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