الأهلي يبدأ فتح مفاوضاته لتمديد عقد تاو.. وتجميد صفقة الكرتي

أعلن الإعلامي كريم حسن شحاتة عن مناقشة مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف تمديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع الفريق خلال الفترة الجارية.



وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، مسؤولو النادي الأهلي سيعقدون اجتماعًا مع اللاعب للوصول إلى اتفاق بشأن تجديد عقد بيرسي تاو مع الفريق.

وأضاف: " السويسري مارسيل سعيد بأداء بيرسي تاو وما يقدمه خلال الفترة الأخيرة رفقة الأهلي سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي".

وفي سياق متصل: " تراجع مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي لفكرة التعاقد مع وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأكمل:" بعد معرفة مسؤولو الأهلي بتمديد اللاعب المغربي عقده مع بيراميدز، تراجع عن فكرة ضمه خلال الفترة القادمة ".