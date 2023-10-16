بعد هجمات حزب الله.. جيش الاحتلال يخطط لإخلاء 28 مستوطنة قرب الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أنهما يخططان لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في مدن على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها في الأيام الأخيرة.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للوزارة (NEMA) إنه سيتم نقل السكان إلى بيوت الضيافة التي تمولها الدولة بعد موافقة وزير الدفاع يواف جالانت على الخطة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أخطر رؤساء السلطات المحلية في المنطقة قبل تنفيذ للخطة.

وأوضح أن المستوطنات ال 28 المدرجة في الخطة هي: غاجر، ديشون، كفار يوفال، مارغاليوت، متولا، أفيفيم، دوفف، معيان باروخ، برام، منارة، ييفتاح، مالكيا، ميسغاف أم، ييرون، دافنا، عرب الأرامشي، شلومي، نتوا، ياعيرة، شتلة، ماتات، زاريت، سومرة، بيتسيت، أدميت، روش هانيكراه، هانيتا وكفر جلادي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأحد، إغلاق كافة المناطق على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها.

وأكد: "أننا نواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار".



وذلك بعدما أفادت وسائل الاعلام، بتعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا.



وقال جيش الاحتلال إنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ثكنة عسكرية في الجليل الأعلى وقواتنا ترد بقصف مدفعي".



وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن يوم الأحد، أن قوات الاحتلال قصفت منطقة إطلاق قذيفة الهاون نحو بلدة شتولا داخل لبنان.



وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.



وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.