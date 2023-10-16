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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

سمير فؤاد يحضر بقوة فى معرض اسكيتش بمتحف محمود خليل

صدى البلد

شارك الفنان سمير فؤاد، فى معرض "اسكيتش" فى دورته الأولى، بقاعة أفق، للفنون، بمتحف محمود خليل وحرمه بالدقى، بعدد من اللوحات.

وعن طبيعة مشاركة الفنان التشكيلى سمير فؤاد فى المعرض قال: إن الاسكتش "العجالة" هو محاولة اقتناص للحظة فكرة كانت أو صورة ذهنية أو ترجمة بصرية أو واقع ثابت أو متحرك.

قدم الفنان سمير فؤاد، العديد من المعارض الخاصة، التى منها معرض بمكتبة ستفندج إنجلترا 1971، ومعرض نادى هليوبوليس ـ مصر الجديدة 1978، ومعرض ألوان مائية بقاعة الهناجر الأوبرا ـ القاهرة 1997م، ومعرض ألوان زيتية بقاعة الهناجر ـ الأوبرا 1999م، ومعرض بقاعة بيكاسو 2002م، ومعرض بعنوان "شهرزاد ترقص" بقاعة الهناجر 2004م، ومعرض بعنوان "إيقاع الزمن" فى 2006م، معرض بعنوان "ألوان مائية" فى 2007م، ومعرض بعنوان "هروب اللحظة" فى فبراير 2009م، ومعرض بعنوان "لحم" فى نوفمبر 2010م، ومعرض بعنوان "من الوطن للجنة" فى يناير 2012 .

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كما قدم معرض "حنين" فى أبريل 2013 ، معرض مقامات مايو 2014، ومعرض "تداعيات" مارس 2016 ، ومعرض "النداهه" فى فبراير 2017 ، ومعرض بقاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه يناير 2018 ، ومعرض "طعم الزمن" فى ديسمبر 2018

معرض متحف محمود خليل نادي هليوبوليس اسكيتش الفنان التشكيلى سمير فؤاد

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