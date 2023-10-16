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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في ذكرى أكتوبر| قصور الثقافة تصدر كتاب ثمن الحرية.. مصر في مواجهة الاحتلال لـ محمد السيد عيد

صدى البلد

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "ثمن الحرية.. مصر في مواجهة الاحتلال" للكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، ضمن إصدارات سلسلة "حكاية مصر"، بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

يأتي الكتاب في بابين، الباب الأول بعنوان "قصتنا مع الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإنجليزي"، ويضم ثلاثة فصول، الفصل الأول: فرنسا تفتح الطريق، والثاني: الاحتلال الإنجليزي، الثالث: جهود مصر من أجل الاستقلال.

 

أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان "الكيان الصهيوني وآخر محاولات الاحتلال"، ويتكون من ثلاثة فصول أولها: إسرائيل تدخل الساحة، والثاني: الطريق إلى النصر، والثالث: حرب أكتوبر.

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جاء بغلاف الكتاب: "قدر مصر أن تكون قوية، أو أن تكون فريسة للأقوياء"، الكاتب المصري محمد السيد عيد ذو المذاق الخاص -إبداعا وفكرا- لخص كتابه "ثمن الحرية" الذي بين يدي القارئ ضمن سلسلة حكاية مصر برشاقة فكرية لا مثيل لها، وتعبير حكيم ودال، يلخص بالفعل فكرة الكتاب برمته.
يأخذنا المؤلف شارحا ومتوغلا في ثنايا تاريخ مصر الحديث المعاصر؛ لإظهار مدى مقاومة المصريين لكل أنواع الاحتلال.

 

يشار إلى أن هيئة قصور  الثقافة أعدت برنامجا خاصا لتوثيق ذكريات حرب أكتوبر، يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، من خلال إصدار مجموعة من الكتب احتفاء بهذه المناسبة المجيدة، حيث أصدرت مؤخرا كتاب "الثأر من النكسة سيرة ثقافية من 1967 إلى 1973" للكاتب الصحفي طارق الطاهر، وكذا إصدار أعداد خاصة من مجلة "قطر الندى"، وجريدة "مسرحنا".

 

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