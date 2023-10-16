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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسيم السيسي يكشف مفاجأة.. الفراعنة صاموا 30 يومًا وحجوا إلى الكعبة|تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن المصريين القدماء كانوا يحجون إلى الكعبة، في أبيدوس جنوب سوهاج، قائلا: وكان له وافر الحظ من يدفن بجانب اوزوريس وهي كلمة يونانية ولكن تنطق إدريس التي جاء ذكرها في القرآن الكريم".

الصوم

وتابع وسيم السيسي  في تصريحات تليفزيونية أن كلمة دين هي كلمة مصرية، ومعناها العقيدة الخماسية، مؤكدا إلى أن كلمة صوم مأخوذة من الكلمات الفرعونية “ساو” ومعناها يمتنع وكلمة “م”  معناها عن، لافتا إلى أن الفراعنة كانوا يصومون 30 يوما.

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فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

الملكة إياح حتب 

واختتم عالم المصريات بأنهم كانوا يستقبلون شهر الصيام بـ “وحوي وحوي”، المأخوذة من “إياح حتب” ملكة مصر التي جيشت الجيوش، وحررت مصر، واستشهد زوجها وابنها الكبير كاموس، وحدث التحرير على يد ابنها الصغير أحمس، ونحتفل بها حتى يومنا هذا.

الفراعنة الكعبة الدكتور وسيم السيسي القرآن الكريم المصريين القدماء شهر الصيام عالم المصريات

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