لتعظيم العوائد.. التأمينات تستثمر أموال المعاشات في 1795 فدانا بجوار مدينتي والرحاب|فيديو

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تدرس مشروعا في الاستثمار العقاري، لتعظيم مواردها واستثمار أموال المعاشات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

شراء 1795 فدانا

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد الندوة الفنية حول المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربى، الذى يعقد في محافظة الأقصر، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اتخذت خطوات جادة فى دراسة الاستثمار العقاري، وتم شراء 1795 فدانا في أرقى المناطق على طريق السويس، تقع ما بين الرحاب ومدينتى، مشيرا إلى أن الأرض تم شرائها من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .



وأوضح اللواء جمال عوض انه جارٍ الآن عمل مخطط تقسيم الطرق، وسيتم ذلك مع المطورين العقاريين، وفور الوصول إلى اتفاق معين سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع.