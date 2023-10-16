رئيس اقتصادية النواب ينتقد الحكومة: كل تشريعات وزارة المالية لم تحقق هدفها

انتقد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المقدم من الحكومة.

وقال سليمان في كلمته في الجلسة العامة اليوم "القانون عرض علينا ثلاث مرات لم يؤت ثماره بعد"، مضيفًا "لم يحقق الحصيلة المرجوة منه"، واعتبر أن إعادة تقديم القانون "الهدف منه ىرفع الحرج عن وزارة المالية فقط"، موضحًا أن مشروع القانون "لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته".

واستطرد سليمان "يجب النظر لهذه الأمور كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس".

واختتم سليمان الذي ينتمي لحزب الأغلبية مستقبل وطن "لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".