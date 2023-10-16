أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يدعونا لتعظيم القدرة التنافسية لكل الموانئ وتسويقها على محاور التجارة العالمية

أبو العينين خلال الجلسة العامة للنواب:

* الموانئ المصرية تشهد طفرة تنموية مع شبكات الطرق

* التطورات العالمية رسالة محورية بأهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية

* ربط ميناء سفاجا بالمناطق اللوجستية الأخرى سيكون له تأثير كبير في عمل مناطق صناعية عالمية

* خط البحر الأحمر يشهد تنافسية شديدة لكونه الموصل إلى أفريقيا وباب المندب وشرق آسيا

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يدعونا لتعظيم القدرة التنافسية لكل الموانئ، خصوصا وأنها تشهد طفرة تنموية مع شبكات الطرق في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثر سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس"، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للمواني "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عامًا.

وقال "أبو العينين"، إن هناك منافسة قوية حول رؤى المستقبل، لاسيما في ظل تطورات مثل انضمام مصر لتجمع البريكس، وطريق الحرير، مشيرًا إلى أنها رسالة محورية لأهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية.

ولفت أبو العينين، أن خط البحر الأحمر يشهد تنافسية شديدة، لكونه الموصل إلى أفريقيا وباب المندب وشرق آسيا.

وأشار وكيل مجلس النواب، أن الاتفاقية تدفع التجارة الدولية وتمثل قيمة مضافة وتؤدي لنقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة، لاسيما وأنها تعمل على توصيل 3 ملايين حاوية في ميناء سفاجا، وهو ما سيحدث نقلة هامة في التجارة المصرية خصوصا في مدن الصعيد.

وقال النائب محمد أبو العينين، إن ربط ميناء سفاجا بالموانئ الأخرى والطرق والمناطق اللوجستية، سيكون له تأثير كبير في عمل مناطق صناعية عالمية.

وشدد وكيل البرلمان، على أهمية العمل على تسويق كل الموانئ على محاور التجارة العالمية.