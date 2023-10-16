عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لاستقبال مصابي غزة.. وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح

وزير الصحة يزور معبر
وزير الصحة يزور معبر رفح

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،  محافظ شمال  سيناء ، اليوم الإثنين، معبر رفح البري بشمال سيناء.

كما تفقد الوزير والمحافظ اصطفاف سيارات الإسعاف في منطقة أبو طويلة بالشيخ زويد، ومدي جاهزيتها لاستقبال مصابي أحداث غزة.

مستوى الخدمات

وأكد وزير الصحة أن زيارته الى محافظة شمال سيناء تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم.
 

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة لتفقد المستشفيات استعدادا لاستقبال جرحى فلسطين

سيناء معبر رفح الصحة الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

انطلاق المؤتمر الأول لحملة ترشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

أخبار التوك شو| تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. ووزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ