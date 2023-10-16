استعدادا لاستقبال مصابي غزة.. وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اليوم الإثنين، معبر رفح البري بشمال سيناء.

كما تفقد الوزير والمحافظ اصطفاف سيارات الإسعاف في منطقة أبو طويلة بالشيخ زويد، ومدي جاهزيتها لاستقبال مصابي أحداث غزة.

مستوى الخدمات

وأكد وزير الصحة أن زيارته الى محافظة شمال سيناء تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم.



رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.