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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. ووزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى..

دور مصر كبير.. وزيرة خارجية فرنسا: يجب دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
أكدت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، أن مصر لها دور كبير  في القضية الفلسطينية، مضيفة:" لدينا مواطنين فرنسيين في غزة يرغبون في الخروج من القطاع ونريد أن نساعدهم ".


لا ماء لا غذاء.. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أهالي قطاع غزة
عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة جراء العدوان والقصف الإسرائيلي على القطاع.


وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه عقد مع وزيرة خارجية فرنسا جولة مباحثات منفردة وتم التأكيد على تكثيف مصر لاتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في قطاع غزة واحتواء الأزمة الراهنة.


دور مصر كبير.. وزيرة خارجية فرنسا: يجب دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
أكدت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، أن مصر لها دور كبير  في القضية الفلسطينية، مضيفة:" لدينا مواطنين فرنسيين في غزة يرغبون في الخروج من القطاع ونريد أن نساعدهم ".


الفاو: مصر تواجه تحديا داخليا في ملف المياه| فيديو
أكد الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو"، أن العالم يحتفل اليوم بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "المياه هى الحياة ، و المياه هي الغذاء، ولا تتركوا أحد خلف الركب".


دخول المساعدات مقابل خروج الرعايا.. نتائج لقاء وزير خارجية أمريكا مع الرئيس السيسي
أكد إسلام الشافعي الكاتب الصحفي،أن  حل القضية الفلسطينية في يد مصر أولا، خاصة أن أمريكا تحركت بسرعة لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير ممرات آمنة لخروج الرعايا الأمريكيين من معبررفح.

 

تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 |فيديو
قدمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريراً عن  أسعار الذهب  اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

 

الأرصاد: أمطار متوقعة على هذه المناطق اليوم.. فيديو
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.


أطنان من المواد الغذائية.. قوافل المساعدات تنتظر فتح معبر رفح لدخول غزة
عرضت فضائية " العربية "، تقريرا يرصد اصطفاف مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في العريش.

 

برامج التوك شو المساعدات الانسانية غزة القضية الفلسطينية وزير الخارجية الذهب الأرصاد المواد الغذائية

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