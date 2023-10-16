أطنان من المواد الغذائية.. قوافل المساعدات تنتظر فتح معبر رفح لدخول غزة

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا يرصد اصطفاف مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في العريش.

وأظهرت اللقطات استعداد شاحنات المساعدات في مدينة العريش استعدادات للذهاب إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأفاد مراسل "العربية"،:" ننتظر التحرك من مدينة العريش وحتى رفح كي تبدأ القوافل في دخول غزة وأمامنا حوالي 100 شاحنة محملة بألف طن من المواد الغذائية و 40 ألف بطانية".

ويذكر أن الإعلامي "عمرو أديب" أعلن خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، عن فتح معبر رفح تدخل المساعدات لقطاع غزة ويخرج الرعايا الأجانب.

وقال عمرو أديب، إنه سيتم فتح الحدود المصرية لعبور المساعدات الإنسانية والرعايا الأجانب عبر معبر رفح، متابعا:" الساعة 9 صباحا معبر رفح هيتفتح".