جميع أسعار سيارات شيري الجديدة 2024 بالسوق المصري

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 في جميع أسواق السيارات العالمية، وذلك على إثر تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات التي لم يشهدها من قبل، وبالتالي ارتفعت أسعار إصدارات الصانع الصيني وكان منها سيارات شيري الصينية بمختلف فئاتها .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري جميع أسعار سيارات شيري 2024 بالسوق المصري بعد الزيادات الجديدة :

- شيري تيجو 8 موديل 2024 :

تستمد سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 145 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتخرج عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 51 لتر .

شيري تيجو 8 موديل 2024

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 :

الفئة الأولي تباع بسعر 975 ألف جنيه .

الفئه الثانية تباع بسعر مليون و10 آلاف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و35 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و70 ألف .

2- محرك شيري أريزو موديل 2024 :

عزم دوران شيري أريزو موديل 2024 يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، تخرج قوة 114 حصان، وتصل سرعة شيري أريزو القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيري أريزو موديل 2024

- أسعار شيري أريزو موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة شيري أريزو موديل 2024 تباع بسعر 495 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو موديل 2024 تباع بسعر 540 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو موديل 2024 تباع بسعر 565 ألف جنيه .

3- شيري تيجو 3 موديل 2024 :

قوة سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دوران شيري تيجو 3 يصل الي 160 كم/ساعة .

شيري تيجو 3 موديل 2024

- أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 :

تتوافر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بفئة واحدة داخل السوق المصري تباع بسعر 680 ألف جنيه .

4- شيرى تيجو 7 موديل 2024 :

السرعة القصوي لسيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 تصل الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج قوة 145 حصان، وتستهلك 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل عزم دوران شيرى تيجو 7 الي 210 نيوتن/متر.

شيرى تيجو 7 موديل 2024

- أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 :

الفئة الأولي تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 850 ألف جنيه .