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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فتح باب التقدم لمبادرة دوائر الإبداع فى الصعيد

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بالشراكة مع اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية، عن بدء التقديم فى المرحلة الجديدة من مشروع دوائر الإبداع (كريتيف سيركلز) لتنمية وإعداد المدير الثقافى، الذى يوجه هذا العام لأصحاب المشاريع والمبادرات الثقافية من القطاعين الحكومى والأهلى والأفراد بإقليمى شمال وجنوب الصعيد بداية بمحافظتى (الفيوم وبنى سويف).

دوائر الإبداع Creative Circle هى حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة للشباب من القطاعين الحكومى وغير الحكومى، تعمل على تقديم الدعم التدريبى فى مجال الإدارة الثقافية لأصحاب المشاريع والمبادرات الثقافية، كما تمنح فى مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفنى للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط ومحددات معلنة.

وقد انطلقت المبادرة من إدارة التدريب – الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة فى 2020 بدعم من اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية Eunic (ممول من الاتحاد الأوروبى).

واستهدفت المبادرة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تنمية الصناعات الثقافية وتحسين المناخ العام للاقتصاد الإبداعى فى مصر، وخلق فرص عمل، وتحفيز دورة رأس المال.

كما عملت المبادرة على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة الفرصة لمديرى الفنون فى مختلف أنحاء مصر على نحو متكافئ من الجنسين.

ونفذت من المبادرة حتى الآن ثلاث دورات تدريبية تضمنت عددا من الورش فى مجال السياسات الثقافية والهياكل التنظيمية والقوانين المتصلة بالصناعات الثقافية فضلا عن التخطيط وتصميم وكتابة المشاريع والتسويق، تلقى هذه التدريبات حتى الآن 144 متدربا، كما تم دعم 6 مشاريع، هم الأكثر اكتمالاً وجدوى ثقافية واجتماعية واقتصادية من المشاريع التى طورها المشاركين بالتدريب من محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وإسماعيلية والسويس.

وأعلنت المبادرة فى مرحلتها الحالية عن الفئات المستهدفة (كريتيف سيركلز) وهى مديرو الفنون وأصحاب الأفكار والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل أعمارهم عن 18 عام من المعنيين بالقطاع الثقافى (الحكومى – الأهلى- الأفراد) ممن لديهم فكرة مبتكرة أو مبادرة جادة وذات جدوى اجتماعية أواقتصادية أوبيئية ويرغبون فى العمل على تطويرها.

وتنفذ المرحلة الأولى من الموسم الجديد بمحافظتى (بنى سويف– الفيوم) والتدريب مجانى بالكامل، مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة للتدريب وفى حالة تغيب المتقدم يحظرمشاركته فى أى تدريبات لاحقة، علما بأن آخر موعد للتقديم هو 30/10/2023 .

اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية استراتيجية التنمية المستدامة المبادرات الثقافية المجلس الأعلى للثقافة

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