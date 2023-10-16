حازم عمر عن قضية سد النهضة: لدينا ثوابت وخطوط حمراء

تطرق المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال استعراضه البرنامج الانتخابي له ملف القطاع المجتمعي، قال إنه أهم ملفين يحظى باهتمام المصريين، هما التعليم والصحة، وذلك في ظل عجز الموازنة والانفاق الحكومي، وكذلك تقليل الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي.

لن نرتقي بالتعليم إذا تحقق شعار الجميع للتعليم

وأكد عمر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية، إنه لن نرتقي بالتعليم إذا تحقق شعار الجميع للتعليم، ولكل قطاع مجتمعي عليه دور محو ذلك مقترحا فرض ضريبة بمقدار ٥%، من المدارس والجامعات يذهب لصندوق التعليم ضمن الموازنة العامة وتغلظ عقوبة التهرب منها، ويمنع لوزير التربية والتعليم استخدامها سوي للعملية التعليمية.

وأضاف عمر، إن ما سيتم في برنامج التعليم سينفذ أيضا للرعاية الصحية.

وحول قضية سد الإثيوبي، أكد عمر، أنه لدينا ثوابت ولدينا خطوط حمراء، مصر لن ولم تكون دولة عدوانية، وتسعى للعلاقات مشتركة وتنمية جميع الدول، ولكن لدينا ثوابت لن نستغني عنها، ونعلم متى نستخدم قوتنا الناعمة وقوتنا الخشنة.