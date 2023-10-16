السبت المقبل .. مصادر : تلبية واسعة لدعوة السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية

لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل فلسطين، استجابة كبيرة وتلبية واسعة لبحث سبل حل الأزمة .

ووفقاً لـ قناة القاهرة الإخبارية ، سيتم عقد القمة الدولية يوم السبت المقبل وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية، بناءً على دعوة الرئيس السيسي .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان قد تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة واستعراض التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة وضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم .