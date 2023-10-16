بعد الهجوم عليها .. زوجة هيثم سعيد تتراجع وتدعم فلسطين

دعمت كارلا زوجة الفنان هيثم سعيد ، القضية الفلسطينية بعد الهجوم عليها من الجمهور بسبب اعجابها بمنشور فنانة اسرائيلية .

وكانت قد صدمت كارلا زوجة الفنان هيثم سعيد متابعيها من الوطن العربي بعدما أعجبت بمنشور احدى المشاهير الاسرائيليات على صفحتها عبر انستجرام.

وقامت كارلا بالاعجاب على منشور احدى المشاهير الاسرائليات والتي تدعي جال جادوت والتي كتبت ": اسرائيل تحت الهجوم ونحن نحتاج الدعم".

لتفاجأ كارلا متابعيها في الوطن العربي وتعجب بهذا المنشور .



حقائق لا تحتاج لكلام.. خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية

من جانب اخر دعم الفنان خالد النبوي القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أن هذه التكفلة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية.

وكتب خالد النبوي على حسابه الرسمي بـ فيسبوك منشورًا معلقًا فيه: من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل.

أضاف خالد النبوي: لأن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو.



دعى الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم - الجيزة.



اصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني .

وجاء البيان على النحو التالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية

العدوان الآثم ضد شعب فلسطين

وندعو الى وقفة تضامنية

ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة

يوم الثلاثاء 17/10/2023

الساعه الثامنة مساء

بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة

أشرف زكي:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إنجازات الرئيس السيسي العظيمة تجعل الفنانين يطالبونه بالترشح لولاية جديدة.

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، "أن أهم ما يشغل الفنانين والمجتمع المصرى، هو الأمن والاستقرار وهو الذي تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أحلام الفنانين

وأكد نقيب المهن التمثيلية، إن أحلام الفنانين تحققت فى عهد الرئيس السيسى، بالانتاج الفنى والدرامى الضخم إضافة إلى مجهودات الشركة المتحدة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن جهود التنمية التى تشهدها كافة ربوع الدولة المصرية تؤكد أنها على الطريق الصحيح وتتجه نحو المكانة التي تستحقها.