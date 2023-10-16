كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان.. اعرف التفاصيل

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الكنديين التفكير في مغادرة لبنان ما دام بإمكانهم ذلك بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت جولي: “على الكنديين في لبنان أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة”.

مثل الدول الأخرى، تحاول كندا إجلاء مواطنيها والمقيمين الدائمين وعائلاتهم من المنطقة.

وتستخدم كندا طائرتين عسكريتين لنقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمغادرة إسرائيل جوا، وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت جولي إن المجموعة الأولى من الكنديين عبرت بأمان من الضفة الغربية إلى الأردن.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.