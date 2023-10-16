وزيرة خارجية فرنسا من لبنان: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم تتعرض له، مشيرةً إلى أنه يجب حماية الصحفيين الذين يغطون التطورات في إسرائيل وغزة.

وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي من بيروت: " أنا في لبنان للتأكيد على عدم السماح لأي جماعة بالاستفادة من الوضع، ونبذل قصارى جهودنا لتفادي التهاب الوضع في المنطقة بأكملها، وعلى المسؤولين اللبنانيين تفادي جر لبنان إلى الأحداث الإقليمية".

وأضافت: "حان الوقت كي يسود صوت الحكمة والمسؤولية، وباريس لن تدخر جهدا لمنع التصعيد. لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها لكن بموجب القانون الدولي والإنساني".

وتابعت كولونا: "الأمم المتحدة قدمت مقترحات للجانبين الإسرائيلي والمصري بشأن تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة.

في وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة، مشيرًا إلى أنه حقق فيها "إصابات مؤكدة"، قائلاً في بيان إن المواقع الإسرائيلية هي مسكاف عام، وخربة المنارة، هرمون، وريشا ورامية.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من إيران وحزب الله من أنهما سيدفعان ثمناً فادحاً إذا تدخلا في الصراع الجاري مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال نتنياهو: "لا تختبرونا في الشمال، لا تكرروا أخطاءكم، لأن الثمن الذي ستدفعونه اليوم سيكون فادحاً للغاية".

وأضاف: "لقد قال لكم الرئيس الأميركي جو بايدن ألا تفعلوا ذلك، وأنا أقول لكم ذلك بالعبرية.. احذروا! لقد تعرضنا طوال تاريخنا لمحاولات لا حصر لها لتدميرنا، كنا ضعفاء ودفعنا ثمناً لذلك لم يدفعه شعب من قبل".

وتابع: الفارق بين الماضي والحاضر أن لدينا اليوم دولة قوية، وجيشاً قوياً وشعباً قوياً لخوض حرب، ولا نتوقف حتى نحقق الانتصار".