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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“الأونروا” تكشف حقيقة تعرض أحد مستودعاتها في قطاع غزة للنهب

الأونروا
الأونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الإثنين، إن التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر على ما يبدو، تعرض أحد مستودعاتها في قطاع غزة للنهب “كاذبة”.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قالت مديرة الاتصالات في “الأونروا”، جولييت توما: “تود الأونروا التأكيد على عدم وقوع أي أعمال نهب في أي من مستودعاتها في قطاع غزة”.

وقالت توما، إن “الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنها تظهر عمليات النهب كانت في الواقع حركة للإمدادات الطبية الأساسية من مستودع الأونروا إلى شركاء الصحة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

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وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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