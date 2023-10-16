حمدي فتحي يسجل الهدف الأول لمصر في مرمى الجزائر

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره الجزائري، في المباراة التي تقام ضمن استعدادات المنتخبين الودية.

تمكن حمدي فتحي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

تفاصيل اللقاء..



تعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

سدد أحد لاعبي منتخب الجزائر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمحمد عبد المنعم في الدقيقة 11 من عمر المباراة أسقطته أرضا.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة شدد محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر كرة قوية على مرمى الجزائر، وتمكن حارس مرمى الخضر من ابعاد الكرة ببراعة ليمنع هدف أول للفراعنة.

وفي الدقيقة 19 من عمر المباراة صنع منتخب مصر هجمة منظمة عن طريق محمد حمدي الذي مرر كرة أرضية وصلت لتريزيجية الذي ترك الكرة تمر لمحمد صلاح الذي سدد كرة منعتها العارضة من الدخول لشباك منتخب الجزائر.

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة تدخل محمد هاني مع أحمد توبة لاعب منتخب الجزائر في لعبة خطيرة تسببت في طرد هاني، بعد إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة.

وطالب منتخب الجزائر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بسبب ارتطام الكرة بيد حمدي فتحي لاعب الفراعنة، داخل منطقة الجزاء.

ولم يلتفت الحكم لمطالبة لاعبي منتخب الجزائر باحتساب ركلة جزاء واستمرت المباراة.

احتسب حكم المباراة هدف منتخب الجزائر الذي سجله فارس تشايبي من رأسية تسلل بسبب خطأ لاعب الجزائر..

تمكن منتخب الجزائر من صناعة هجمة منظمة في الدقيقة 55 من عمر المباراة، انتهت برأسية متقنة في مرمى محمد الشناوي حارس منتخب مص، ولكن ألغاه الحكم.

وضم تشكيل الجزائر كلًا من:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - أحمد توبة - عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي – سعيد بن رحمة – أمين غويري.

تشكيل منتخب مصر..

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

علي جبر

محمد حمدي

حمدي فتحي

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد