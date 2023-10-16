تفاصيل زيارة وزير الصحة لمستشفيات شمال سيناء

أكد دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس، كان هناك توجيهات من وزير الصحة من أجل التأكد من تجهيزات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ نتيجة تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن وزير الصحة زار محافظة شمال سيناء مع المحافظ، وقام بالمرور على مستشفيات بئر العبد ومنفذ رفح، إضافة إلى العيادات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة اختتم زيارته بمستشفى العريش العام، للتأكد من تنفيذ الخطط والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه يتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وغرف العمليات والطوارئ.