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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشتري "BYD" فلاير "هاتشباك"..بـ 75 الف جنيه فقط

BYD فلاير موديل 2006
BYD فلاير موديل 2006

استطاعت شركة BYD عملاقة تصنيع السيارات الصينية، أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة عالميًا ومحليًا، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك.

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وتعتبر السيارة BYD فلاير واحدة من ابرز السيارات الاقتصادية والتي تقدم في السوق المصري للسيارات المستعملة، وظهرت احد هذه الطرازات للبيع عبر الانترنت، وهي بحالة جيدة، مع انتمائها لموديلات 2006.

BYD فلاير موديل 2006 

وجاءت السيارة BYD فلاير موديل 2006 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد كيلومترات بلغت 143 كم، مع تصميم خارجي ينتمي لعائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، إلى جانب مساحة تخزين خلفية صغيرة الحجم.

BYD فلاير موديل 2006 

تصميم وتجهيزات BYD فلاير موديل 2006

 

وترتكز السيارة BYD فلاير موديل 2006 على جنوط رياضية باللون الفضي ذات 5 اضلاع مزدوجة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل، واشارات جانبية، مع وجود نظام صوتي ترفيهي داخلي، ومقاعد من القماش، ومرايات جانبية يدوية.

BYD فلاير موديل 2006 

وتقدم السيارة BYD فلاير موديل 2006 بأبعاد خارجية بلغت 3.605 مم للطول الكلي، و1.468 مم للعرض، وبارتفاع 1.470 مم، وقاعدة عجلات طولها 2.3 متر، بينما يصل الوزن الكلي للسيارة نحو 720 كيلوجرام.

 

القدرات الفنية لـ BYD فلاير موديل 2006

 

تعمل BYD فلاير موديل 2006 بمحركات تبدأ من 800 سي سي، حتى 1100 سي سي، وهي النسخة الاشهر من بين طرازات هذه السيارة، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

BYD فلاير موديل 2006 

سعر BYD فلاير موديل 2006 

 

يبلغ سعر السيارة BYD فلاير موديل 2006 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع نحو 75 الف جنيه.

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