وزير الرياضة يُشيد بالأداء القوي لمنتخبي مصر والجزائر خلال مباراة اليوم

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر عليها لاعبو المنتخب الوطني الأول في مباراتهم الودية الدولية أمام المنتخب الجزائري الشقيق، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في إطار الاستعدادات لأمم أفريقيا بكوت ديفوار وتصفيات كأس العالم.

وأثنى الوزير خلال اتصاله بروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بالروح والأداء والنتيجة للمنتخب أمام مضيفه منتخب أوزباكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب بونيودكور الدولي، في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.



وأكد الوزير على الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية، وهو ما يظهر علي المنظومة الرياضية حاليًا علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



