عمرو أديب يكشف سبب عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن سبب عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين حتى الآن، قائلا: "إسرائيل رفضت دخول المساعدات، وطالبت بضمانات بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

وأوضح "أديب" خلال برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير مستقر على الإطلاق.

ولفت الإعلامي عمرو أديب إلى أنه من الممكن أن تحدث مشكلة كبيرة؛ بسبب الشكل الجنوني الذي تمارس به إسرائيل في هذا الأمر، وهذا ما تسبب في تأزم الوضع.



واستعرض الإعلامي عمرو أديب، آثار الدمار الذي تعرض له قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.